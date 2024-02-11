Игрок «Динамо» заявил, что соперники в России жестче, чем в Бразилии

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло сравнил футбол в России и Бразилии и рассказал, где соперники играют жестче. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С одной стороны, они здесь более физически сильные, крупные, с ними бороться сложнее. Но с другой — дают больше пространства, чем у меня на родине, не так плотно прессингуют, можно постараться оторваться. Если же пошел контакт, то в России соперники жестче», — заявил футболист.

Бителло перешел в московскую команду из бразильского «Гремио» 14 сентября 2023 года, заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила €10 млн. Футболист дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 сентября в матче с «Пари НН», а 19 сентября он забил свой первый мяч, отличившись в поединке Кубка России против «Краснодара».

«Динамо» после 18-го тура Российской премьер-лиги идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 балла. От лидера — «Краснодара» — подопечные Марцела Лички отстают на шесть очков. В первом матче после рестарта чемпионата России «Динамо» сыграет против московского «Локомотива» 3 марта.

Ранее экс-футболист сборной Германии признался в любви к России.