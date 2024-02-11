Российский хоккеист оторвался от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», который завершился победой «Лайтнинг» со счетом 4:2, Кучеров набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента для своих одноклубников. Таким образом, российский форвард продлил свою результативную серию до семи матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 52 матча, отметившись 33 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами.

Кучеров с 89 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров. На втором месте продолжает находиться нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 85 очков (32+53). 28-летний канадец не отличился результативными действиями в игре против «Флориды» (0:4). Тройку лучших замыкает чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 75-ю очками (33+42).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее НХЛ наказала российского хоккеиста дисквалификацией и крупным штрафом за удар в голову игрока.