Федун обвинил в непрофессионализме руководство «Спартака» из-за Джикии

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун раскритиковал руководство красно-белых из-за ситуации с капитаном команды Георгием Джикией. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Некрасивая ситуация. На протяжении последних лет Джикия был капитаном. Он был одним из символов побед клуба в РПЛ и Кубке России. Поэтому «Спартак» должен был договариваться с ним тихо и полюбовно.

Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит о том, что нынешний руководитель «Спартака» работает не очень профессионально.

Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента комментировать не готов», — заявил Федун.

В текущем сезоне Джикия провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

В начале февраля агент игрока Вадим Шпинев заявил, что защитник не подпишет новый контракт, пока команду возглавляет Гильермо Абаскаль. Позднее сам Джикия предположил, что не играет не только по спортивным причинам. При этом защитник не хочет уходить из «Спартака» и вести переговоры с другими командами до завершения контракта.

Ранее Уткин заявил, что есть два варианта решения конфликта Абаскаля и Джикии.