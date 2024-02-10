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В «Спартаке» осудили руководителя «Зенита» за неприличный жест про клуб

Защитник «Спартака» Чернов испытал смешанные чувства из-за жеста Медведева

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ФК «Зенит»

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов раскритиковал председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева, который показал неприличный жест, упомянув красно-белых. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Думаю, что все видели видео с Медведевым и Клаудиньо: и футболисты, и журналисты. В «Зените» поняли свою ошибку и сразу удалили видео. Не нужно такие видео публиковать, тем более такой человек показывает неприличные жесты. Некрасиво.

Главное, чтобы потом не аукнулось никак. Когда увидел видео, то внутри были смешанные чувства. Что я могу пожелать? Человек захотел — показал. Может, перед игрой с «Зенитом» еще раз пересмотрим, чтобы поднять мотивацию. Хотя перед игрой с «Зенитом» она особо не нужна», — заявил Чернов.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к «Спартаку». Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Команды сыграют между собой в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в начале марта.

После 18 туров чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте.

Ранее «Зенит» лишился одного из бразильцев.

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