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От самой успешной россиянки на Australian Open призвали не ждать «громких результатов»

Теннисистка Пивоварова: Калинская не показывает прорывной теннис

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась мнением об игре россиянки Анны Калинской, которая впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» на Australian Open — 2024. Больше никто из россиянок не смог добраться до этой стадии турнира.

«Я заметила, что Калинская прибавила, стала мощнее — даже визуально набрала мышечной массы и стала чуть устойчивее на корте. Ее удары полетели сильнее. Но я не скажу, что Калинская показывает сейчас прорывной теннис.

Она талантливая девочка, здорово чувствует и корт, и мяч, но я не вижу ее пока в лидерах. Ей повезло с сеткой. Думаю, что ей еще над многим нужно поработать, прежде чем мы сможем ждать от нее очень громких результатов», — сказала Пивоварова.

Калинская занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На пути к четвертьфиналу Australian Open 25-летняя россиянка обыграла Кэти Волынец, Аранчу Рус, победительницу US Open — 2017 Слоан Стивенс и Ясмине Паолини.

В 1/4 финала Калинская проиграла будущей финалистке турнира — китаянке Чжэн Циньвэнь, которая является 15-й ракеткой мира. Россиянка уступила со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

Ранее игру второй ракетки мира из Белоруссии назвали «агрессивной».

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