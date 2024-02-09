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Названы российские футболисты, которые могли бы заиграть в Европе

Экс-глава «Локо» Наумов: Пиняев и Зиньковский могли бы заиграть в Европе

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что в России есть много молодых футболистов, которые могли бы попробовать заиграть в Европе. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Только наших игроков никто не берет в европейские чемпионаты, вот в чем вопрос. То, что они хотят и многие могут, те же Пиняев и Зиньковский, да много очень у нас футболистов, которые могли бы попробовать. Но сегодня не так просто в Европу попасть. То через «Ференцварош» в не самый сильный чемпионат уходят, кто-то в Турцию. Желающих-то много уехать, только не все могут попасть туда», — сказал Наумов.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Головин с «Монако» сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив команде из третьей лиги.

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