Булыкин назвал самый интригующий трансфер зимы в РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает переход 27-летнего защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси в столичный «Локомотив» самым интригующим в текущее трансферное окно.

По его мнению, за новичком «железнодорожников» будет интересно следить во многом благодаря его габаритам.

«Самый интригующий трансфер — защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси в «Локомотив». Очень мощный защитник и по росту, и по весу — хочется посмотреть, как он адаптируется в России. Мне нравятся не только габаритные форварды, но и защитники, как например, Вирджил Ван Дейк — интересно посмотреть, как будет выглядеть Ньямси в нашем чемпионате», — заявил Булыкин.

В текущем сезоне чемпионата Франции Ньямси провел 13 матчей, не отметившись забитыми мячами.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 38 очков, на второй строчке располагается петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов.

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