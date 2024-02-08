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«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

«Зенит» со счетом 6:0 разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

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Михаил Киреев/РИА Новости

В матче Кубка Равноправия петербургский «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей точными ударами отметились Педро, Дуглас дос Сантос, Густаво Мантуан, а Матео Кассьерра оформил хет-трик.

Эта победа позволила клубу с берегов Невы подняться на первое место в Кубке Равноправия, набрав шесть очков. Подопечные Сергея Семака обошли в таблице китайский клуб.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Подопечные Слуцкого участвуют в Кубке Равноправия, который проходит с 1 по 13 февраля в Катаре. В двух стартовых турах «Шанхай Шэньхуа» обыграл катарский «Аль‑Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1).

До Китая последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков.

Ранее экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин назвал главный плюс Семака перед Слуцким.

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