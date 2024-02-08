Клопп не откажется от отдыха ради «Барселоны»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет работать с «Барселоной» в следующем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Catalunya Radio.

По данным издания, 56-летний специалист исключил эту возможность, так как по-прежнему хочет отдохнуть от тренерской деятельности после ухода из «Ливерпуля». Отмечается, что его не смогут переубедить ни звонок президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ни какие-либо другие варианты продолжения карьеры.

Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави так же, как и Клопп, объявил, что покинет свой пост в каталонском клубе после завершения текущего сезона.

Ранее определились финалисты Кубка Африки.