Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Клопп не откажется от отдыха ради «Барселоны»

Catalunya Radio: тренер «Ливерпуля» Клопп не возглавит «Барселону»

close
100%
David Klein/Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет работать с «Барселоной» в следующем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Catalunya Radio.

По данным издания, 56-летний специалист исключил эту возможность, так как по-прежнему хочет отдохнуть от тренерской деятельности после ухода из «Ливерпуля». Отмечается, что его не смогут переубедить ни звонок президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ни какие-либо другие варианты продолжения карьеры.

Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави так же, как и Клопп, объявил, что покинет свой пост в каталонском клубе после завершения текущего сезона.

Ранее определились финалисты Кубка Африки.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами