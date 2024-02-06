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В РФС заявили, что ЧМ 2026 года не сможет сравниться с турниром в России

Почетный президент РФС Колосков: ЧМ 2026 года не сравнится с турниром в России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Мексике, Канаде и США, не сможет сравниться с турниром в России, который состоялся в 2018 году, передает «Спорт-Экспресс».

«Я на всех чемпионатах мира был, с 1982 года. Катар, конечно, уступает всем. А чемпионат мира в России был признан исполкомом ФИФА лучшим в истории. Не думаю, что США, Канада и Мексика справятся так же», — сказал Колосков.

Мексика подобный турнир проводит на своей территории в третий раз, до этого матчи проходили в 1970 и 1986 годах. Для Канады этот чемпионат мира станет первым, игры пройдут в Ванкувере и Торонто.

Мундиаль-2026 впервые пройдет с участием 48 национальных команд (до этого было 32 сборные). Всего на турнире состоятся 104 поединка.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее иностранный тренер заявил, что хотел бы возглавить сборную России по футболу.

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