«До этого играли с папуасами»: легенда ЦСКА объяснил ценность игры Россия — Сербия

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии будет полезным для Валерия Карпина и его подопечных.

«Эта игра будет очень полезна, нам надо посмотреть, что мы из себя представляем на фоне других европейских команд, потому что до этого играли с папуасами и забивали по восемь мячей, никуда это не годится. Сербы неплохо играют в футбол, они отобрались на чемпионат Европы, у них есть хорошие игроки, так что игра будет любопытной, нельзя так долго вариться в собственном соку», — заявил Пономарев.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее сообщалось, что Федор Чалов покинул расположение ЦСКА.