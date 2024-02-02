Российский тренер Непомнящий считает, что характер не помешает Дзагоеву стать наставником

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий выразил мнение, что экс-футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев сможет стать хорошим специалистом, несмотря на свой смешливый характер, передает Legalbet.

«Это наоборот располагает. Вопрос в том, с кем он собирается начинать работать. Если с детьми — это одно, со взрослыми — другое. Совершенно иная история, если в качестве помощника главного тренера», — сказал Непомнящий.

21 ноября 2023 года Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сам он признавался, что намерен стать тренером. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

Ранее Дзагоев выбрал клуб для начала тренерской деятельности.