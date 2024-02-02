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Боец ММА рассказал подробности службы на СВО

Боец ММА Вагабов рассказал, что на СВО восстанавливает разрушенные регионы

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sherdog.com

Чемпион ММА-промоушена Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал, как проходит его служба в зоне специальной военной операции. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что находится в зоне СВО около полугода: две недели на месте, две недели дома. Он подписал контракт с «Дикой дивизией Донбасса», батальон «Арбат», который относится к Минобороны России.

«Много поездок, в день пять-десять пересадок, с места на место. Если двумя словами, то восстанавливаем разрушенные регионы. Я не на передовой, не в самой горячей точке, но она от нас недалеко, буквально в двух-трех километрах.

Также я взял на cебя физичеcкую и огневую подготовку бойцов. Кcтати, там из cпортиков тоже хватает. Они меcтные ребята, которые вышли защищать cвою Родину. В чаcтноcти, родилиcь и выроcли там, где находитcя наш батальон, в городе Горловка», — заявил боец.

24 февраля на турнире RCC 18 в Тюмени Вагабов проведет бой по правилам кикбоксинга против Ивана Штыркова, который уже на протяжении пяти поединков не проигрывает.

Ранее Вагабов объяснил, почему подписал контракт с Минобороны России.

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