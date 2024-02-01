Эксперт рассказал, чего не хватает Овечкину в НХЛ

Хоккейный эксперт и комментатор Алексей Дементьев, говоря о шансах «Вашингтон Кэпиталз» попасть в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассказал, чего не хватает российскому нападающему и капитану «столичных» Александру Овечкину для более стабильной игры. Его слова приводит RT.

«Овечкину не хватает партнеров в его окружении, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забрасывать шайбы», — заявил Дементьев.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее были названы факторы, которые влияют на спад Овечкина в НХЛ.