Ветеран сборной СССР: Семак зря поверил бразильцам

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев поделился мыслями об игре петербургского «Зенита», который в рамках сборов с минимальным счетом одолел екатеринбургский «Урал». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Впереди агрессии практически никакой нет. Была пара моментов, которую они создали за всю игру. И то, что они забили мяч, — это такая глупость со стороны вратаря! А так нет, они не смогут в таком темпе бороться за первое место. Это бразильская система игры. Зря Семак поверил бразильцам. Эта компания работает на себя, на публику, на рекламу», — заявил Пономарев.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. Московское «Динамо» с 32 очками идет на третьем месте. Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле против столичного «Спартака».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее украинский тренер вышел главным судьей на матч «Зенита».