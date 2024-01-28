Глава УЕФА заявил, что Европа скатывается в диктатуру

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью The Guardian заявил, что в странах Европы становится все меньше и меньше свободы.

По его мнению, люди перестают иметь возможность высказывать свое мнение свободно.

«Я не очень оптимистичен в отношении Европы в вопросах развития общества. Идет подъем популистов и крайне правых, свободы слова больше не существует. В диктатурах вас сажают в тюрьму, а так называемых демократиях — уничтожают в СМИ. Люди сыты этим по горло, они больше не могут говорить свободно», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами.

Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на «ВТБ Арена». Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что украинский тренер вышел главным судьей на матч «Зенита».