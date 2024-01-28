Медведев установил рекорд турниров «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев установил рекорд турниров серии «Большого шлема» по количеству сыгранных сетов.

Дойдя до пятого сета финальной игры Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) против представителя Италии Янника Синнера, третья ракетка мира провел 31 сет, что является рекордом в Открытой эре.

При этом общее время, проведенное Медведевым на корте за весь турнир, превысило 24 часа. По ходу соревнования россиянин в общей сложности сыграл четыре пятисетовых матча.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира Большого шлема.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Даниил Медведев заявил, что ощущал поддержку жены и дочери во время финала Australian Open.