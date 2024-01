Российская теннисистка не вернулась в спорт из-за проблем с весом

Wolfgang Kumm/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина рассказала, что завершила карьеру в возрасте 25 лет из-за расстройства пищевого поведения и проблем с лишним весом. Ее слова приводит tennis.com.

«В конечном cчете я не захотела возвращатьcя из-за проблем c веcом. Я боролаcь c тревожноcтью и c раccтройcтвом пищевого поведения. У меня поcтоянно был лишний веc, и я не могла его cброcить, хотя очень cтаралаcь.

Я пробовала разные диеты, но ничего не помогало, а играть с лишними 30 килограммами нелегко. Это одна из главных причин, почему я никогда не пыталась вернуться. И это был тяжелый период, потому что я выглядела не так, как раньше, а люди говорили, что я потолстела и все такое. В то же время я не хочу, чтобы при прочтении этой истории люди думали, что мне плохо и что из-за этого я плачу», — заявила спортсменка.

Сафина — победительница Открытого чемпионата США (2007) в парном разряде, финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр в одиночном разряде, победительница 21 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), двукратная обладательница Кубка Федерации (2005, 2008) и финалистка Кубка Хопмана (2009) в составе сборной России.

Ранее матч Медведева призвали занести в золотую коллекцию Australian Open.