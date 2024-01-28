Иностранный футболист назвал президента «Сочи» вторым папой

Бывший футболист «Сочи» Кристиан Нобоа в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что президент клуба Борис Ротенберг всегда хорошо относился к нему.

«Борис Ротенберг — мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня было честью работать с ним. Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне. Мы оба почувствовали, что мне надо ехать домой. Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за все время работы в России. Он помогал мне, моей семье» — заявил полузащитник.

24 января стало известно об уходе Нобоа из «Сочи» в эквадорский «Эмелек», в котором он начинал свою профессиональную карьеру в 2004 году.

Нобоа играл в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступал за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Нобоа рассказал, почему решил покинуть Россию.