В США заявили, что Малкин перестал быть Малкиным

Журналист Дэн Кингерски в статье на сайте Pittsburgh Hockey Now поделился размышлениями об игре российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, отметив, что на игрока уже влияет возраст.

«Влияние возраста на Евгения Малкина, похоже, набирает обороты. Он утратил свою скорость в центре льда. «Пингвинз» должны быть обеспокоены. С первых нескольких недель сезона Малкин перестал быть Малкиным. В 27 лет это спад. В его 37 лет клубу пришло время искать более масштабные решения», — отметил журналист.

Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 38 (15+23) очков в 44 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин и «Питтсбург» заключили новый контракт летом 2022 года. Согласно новому соглашению, за четыре сезона хоккеист заработает $24,4 млн ($6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению он зарабатывал $9,5 млн в год.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее олимпийский чемпион предрек Малкину шутки от «Питтсбурга» из-за автогола.