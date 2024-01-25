Экс-теннисист объяснил, почему Медведев один из лучших в мире

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский в комментарии Vprognoze.ru отметил психологическую устойчивость Даниила Медведева после его выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«До матча по рейтингу Даниил был фаворитом, а вот по игре они были приблизительно на одинаковом уровне. Если мы будем говорить о шансах на победу. Насчет того, что у Медведева психологическая устойчивость, которая проявляется в решающие моменты в матче, то из-за этого он является одним из сильнейших игроков мира», — заявил Ольховский.

24 января Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Встреча прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

В полуфинале Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Игра состоится 26 января. Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков). Зверев расположился на шестой строчке (4275 очков).

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