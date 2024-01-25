Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-теннисист объяснил, почему Медведев один из лучших в мире

Ольховский: психологическая устойчивость делает Медведева одним из лучших в мире

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский в комментарии Vprognoze.ru отметил психологическую устойчивость Даниила Медведева после его выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«До матча по рейтингу Даниил был фаворитом, а вот по игре они были приблизительно на одинаковом уровне. Если мы будем говорить о шансах на победу. Насчет того, что у Медведева психологическая устойчивость, которая проявляется в решающие моменты в матче, то из-за этого он является одним из сильнейших игроков мира», — заявил Ольховский.

24 января Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Встреча прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

В полуфинале Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Игра состоится 26 января. Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков). Зверев расположился на шестой строчке (4275 очков).

Ранее россиянку назвали секс-символом после вылета с Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами