Лидер РПЛ может усилиться испанским вингером

С лета 2023 года «Краснодар» следит за вингером Альваро Джало из «Браги». Об этом сообщает Legalbet.

Краснодарский клуб планирует усилить позицию вингера, эта цель является приоритетной. Сообщается, что за испанского вингера Джало «Брага» хочет выручить от €12 до 15 млн.

Отмечается, что переходу Джало могут поспособствовать налаженные связи между «Брагой» и «Краснодаром». Летом 2023 года из португальского клуба в российский перешел защитник Витор Тормена. Джало и Тормена подписаны друг на друга в социальных сетях.

Джало выступает за «Брагу» с 2022 года. Он является ее воспитанником. В текущем сезоне 24-летний вингер провел в чемпионате Португалии 16 матчей, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее игрок ЦСКА выразил недовольство своим положением в команде.