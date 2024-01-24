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Российская теннисистка укусила себя во время матча на Australian Open

Россиянка Андреева укусила себя в матче Australian Open против Перы

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Трансляция Eurosport

Российская теннисистка Мирра Андреева укусила себя на матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против американки Бернарды Перы в первом круге турнира в Мельбурне. Это подметил журналист издания BILD Маркус Мюленбек.

После второго сета счет в матче Андреевой и Перы был равным. В третьем сете россиянка снова стала проигрывать, а пропустив простой мяч при счете 0:2, она укусила себя за левую руку. Мюленбек называет это «странной сценой, которую редко или вообще никогда не увидишь в спорте».

16-летняя Андреева на Australian Open дошла до 1/8 финала, где уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. До этого россиянка обыграла француженку Диан Парри, представительницу Туниса Онс Жабер и вышеупомянутую Перу.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева идет на 47-м месте. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Ранее стал известен соперник Медведева в полуфинале Australian Open.

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