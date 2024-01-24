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Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков

Нападающий «Тампы» Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Chris O'Meara/AP

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 80 очков.

Кучеров набрал четыре балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», оформив хет-трик и отдав одну результативную передачу.

Нападающий за 47 матчей забросил 31 шайбу и отдал 49 результативных передач. До матча с «Флайерз» Кучеров не мог поразить ворота соперников на протяжении шести встреч. Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров текущего сезона. Его главный преследователь — форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 77 (26+51) баллов.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Поединок с «Филадельфией» завершился победой «Лайтнинг» со счетом 6:3. «Тампа» одержала шестую победу в последних семи матчах регулярного чемпионата. «Филадельфия» продлила серию без побед — этот проигрыш стал для «Флайерз» третьим подряд в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Кучеров побил личный рекорд в НХЛ.

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