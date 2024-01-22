Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Каролиной»

«Миннесота» обыграла «Каролину» в НХЛ, Капризов оформил хет-трик

close
100%
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в американском городе Роли, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Уайлд».

В составе победившей команды хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов. В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Еще два гола «Миннесоты» на свой счет записали Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон. За «Харрикейнз» шайбы забросили Мартин Нечас и Майкл Бантинг.

Российские игроки «Каролины» — голкипер Петр Кочетков и нападающий Андрей Свечников — участия в матче не приняли из-за повреждений. Еще один россиянин — защитник Дмитрий Орлов — очков в матче не набрал.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате, «Каролина» потерпела второе поражение в трех последних играх.

Ранее Илья Ковальчук дал совет Александру Овечкину в погоне за рекордом Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами