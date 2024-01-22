Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Каролиной»

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в американском городе Роли, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Уайлд».

В составе победившей команды хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов. В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Еще два гола «Миннесоты» на свой счет записали Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон. За «Харрикейнз» шайбы забросили Мартин Нечас и Майкл Бантинг.

Российские игроки «Каролины» — голкипер Петр Кочетков и нападающий Андрей Свечников — участия в матче не приняли из-за повреждений. Еще один россиянин — защитник Дмитрий Орлов — очков в матче не набрал.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате, «Каролина» потерпела второе поражение в трех последних играх.

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