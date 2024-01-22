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Джикии посоветовали уходить из «Спартака» из-за конфликта с Абаскалем

Экс-игрок Радимов назвал «Локомотив» неплохим вариантом для защитника Джикии

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов предположил, что между защитником московского «Спартака» Георгием Джикией и главном тренером красно-белых Гильермо Абаскалем произошла недомолвка, из-за которой футболист лишился места в основном составе команды. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Если бы Джикия поддерживал свой уровень, был в форме, то был бы и игроком стартового состава. Но Джикия, мне кажется, сам стал так относиться к «Спартаку» и тренировочному процессу — не стал бороться за место в составе. И если он хочет играть, надо уходить. «Локо» для него — неплохой вариант», — заявил Радимов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее стало известно, какой контракт «Спартак» предложил Джикии.

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