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Австралиец Кирьос о Медведеве: он просто ужасен, еще и психом был

Австралиец Кирьос думал, что Медведев будет ужасным теннисистом

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Tracey Nearmy/Reuters

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился своим мнением о россиянине Данииле Медведеве.

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах — одержал победу со счетом что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасен». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион турнира «Большого шлема». Это забавно. Он еще и психом был», — сказал Кирьос в эфире телеканала Eurosport.

Медведев сейчас выступает на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Он встретится в рамках четвертого круга с португальцем Нуну Боргесом. В прошлом году россиянин вылетел в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее Рублев скептически оценил свои шансы в матче с Синнером на Australian Open.

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