Глава UFC раскритиковал бой россиянина: испортил настроение всей арене

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции раскритиковал поединок в полулегком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Арнольдом Алленом. Его слова приводит «Чемпионат».

«Этот бой испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели», – заявил Уайт.

В первом поединке главного карда турнира UFC 297 Евлоев победил Аллена единогласным решением судей.

29-летний Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 18 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. 7 мая 2023 года россиянин одолел в турнире UFC 288 бразильца Диего Лопеса.

В главном поединке вечера американец Шон Стриклэнд проиграл южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов. Дю Плесси был признан победителем раздельным решением судей. Счет судейских записок — 48:47, 48:47, 47:48.

Ранее Даня Милохин прошел процедуру кровопускания перед боем с Аджмалом Ханом.