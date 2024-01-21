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Балахнин о переходе Кругового в ЦСКА из «Зенита»: я могу его понять

Тренер Балахнин: я могу понять, почему круговой ушел в ЦСКА из «Зенита»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что понимает футболиста Данила Кругового, который перейдет летом из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я могу понять Кругового, ему не хватает игровой практики. Данил думает, что в ЦСКА он будет на первых ролях. Но в Москве тоже надо биться за место в составе, он не будет там небожителем», — сказал Балахнин.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об отношениях с «Зенитом» по трансферу Кругового.

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