Адвокат Калинов рассказал, грозит ли уголовное наказание баскетболисту, в чьей пробе нашли кокаин

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал информацию о том, что бывший капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован на три месяца из-за того, что в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина. В комментарии «Газете.Ru» юрист подчеркнул, что об уголовном преследовании речь не идет.

«Баскетболист может обжаловать спортивное наказание. Нужно понимать, откуда у него взялись анализы, в которых, по имеющейся информации, содержится кокаин. Возможно, оно принимал какие-то препараты. Шансы обжаловать всегда есть при правильной тактике защиты.

Никакого уголовного наказания здесь не будет, если, конечно, баскетболист сам не скажет, что употреблял наркотики. Ну, нашли у него это в анализах. Он может пояснить, что принял какой-то препарат и вообще не знал, что в нем содержится. Зависит от тактики. Об уголовном деле речи не идет.

Вероятнее всего, его вызовут в полицию и выяснят, откуда у него кокаин в анализах, или запросят материал от баскетбольного клуба. Но никакого дела здесь, конечно, не будет — если не выяснится ничего больше. А решение о дисквалификации он может обжаловать, нужно будет оспаривать результаты допинг-пробы. Каким образом он это будет делать, я не знаю — исследования, экспертизы, свидетельские показания. Шансы на это у него есть», — считает Калинов.

27 октября Никита Курбанов приостановил карьеру. В ЦСКА сообщили, что спортсмен принял такое решение по личным причинам.

37-летний Курбанов выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее он защищал цвета команды с 2002 по 2012 год. Форвард в составе красно-синих трижды выигрывал Евролигу, семь раз — Единую лигу ВТБ и 11 раз становился чемпионом России. В ноябре 2021 года Курбанов завершил карьеру в сборной России.

Ранее обратившийся за помощью из-за алкоголя российский игрок объяснил свою мотивацию.