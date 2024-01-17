Российские пловцы не выступят на Олимпийских играх — 2024

Российские пловцы в открытой воде и прыгуны в воду не смогут выступить на Олимпийских играх — 2024, которые пройдут летом в Париже. Об этом сообщили ТАСС в отделе коммуникаций Международной федерации плавания (World Aquatics).

Представитель международной федерации заявил, что никто из российских спортсменов не зарегистрирован на чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в феврале в Дохе. Этот турнир был последним шансом для атлетов пройти отбор на Игры в Париже.

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на Олимпиаду.