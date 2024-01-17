Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские пловцы не выступят на Олимпийских играх — 2024

Российские пловцы пропустят ЧМ-2024 и не выступят на Олимпиаде в Париже

close
100%
kovop/Shutterstock

Российские пловцы в открытой воде и прыгуны в воду не смогут выступить на Олимпийских играх — 2024, которые пройдут летом в Париже. Об этом сообщили ТАСС в отделе коммуникаций Международной федерации плавания (World Aquatics).

Представитель международной федерации заявил, что никто из российских спортсменов не зарегистрирован на чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в феврале в Дохе. Этот турнир был последним шансом для атлетов пройти отбор на Игры в Париже.

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами