Латвийцев предостерегли от бойкота Олимпиады из-за россиян

Латвийцам не следует бойкотировать Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году, из-за допуска на них россиян. Призыв не допускать российских спортсменов к соревнованиям может в конечном итоге отразиться на самих жителях Латвии, заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с RT.

Ранее Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Их заявление опубликовали на официальном сайте Сейма страны. Свищев назвал это заявление безответственным.

«Я бы также не рекомендовал им говорить от имени своих атлетов, поскольку угроза бойкота может выйти боком самим латвийцам. Это ведет к отстранению от Олимпиады в будущем», — предупредил депутат.

Он также добавил, что Макрон сегодня является гарантом безопасности соревнований и равных условий для спортсменов, поэтому он вряд ли станет прислушиваться к депутатам.

«Считаю, что будущего у таких заявлений быть не должно и перед ними сумеют устоять», — заключил Свищев.

Напомним, в заявлении на сайте Сейма Латвии говорится, что принятое МОК решение о допуске российских атлетов до летних Олимпийских Игр в Париже безответственно и не должно иметь поддержки. Подчеркивается, что несколько латвийский спортсменов уже выразили готовность отказаться от участия в Олимпиаде.

Ранее решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде прокомментировали в Словакии.