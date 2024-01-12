Объявленный в розыск шпажист Бида намерен выступать за США

Фехтовальщик Сергей Бида, уехавший из России, намерен получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олимпиаде-2024. Об этом сообщила его супруга Виолетта Бида газете USA Today.

«Мы готовы [получить американское гражданство]», — заявила она.

Американское гражданство необходимо получить для того, чтобы иметь возможность представлять сборную США. При этом сама Бида отметила, что участие в предстоящих летних Олимпийских играх — 2024 не примет, поскольку ждет ребенка.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее дед фехтовальщика Биды рассказал, что в США его внуку предложили работу.