Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин продлил результативную серию до шести матчей.

В игре против «Сиэтла» Овечкин отметился результативной передачей на Макса Пасиоретти.

Сейчас идет второй перерыв. «Сиэтл» выигрывает со счетом 3:1.

Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона». 7 января в матче против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах НХЛ подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает десятое место, набрав 44 очка. «Сиэтл» в Западной конференции располагается на девятой строчке (43).

Ранее агент Овечкина рассказал о состоянии и планах хоккеиста.