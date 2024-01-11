Игрок «Динамо» заявил, что в Москве жить круче, чем в Америке

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что не представляет свою жизнь вне России. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Жить в Америке? Нет, пока нигде не представляю жизнь, кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить туда, но жить именно в Москве — комфортно. Про всю Россию не могу говорить.

Жить в Москве круче, чем в Америке. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев», — сказал Лещук.

Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, пропустив шесть голов. Он также появлялся в матчах Кубка России. Вратарь участвовал в четырех играх из семи возможных, пропустив восемь мячей.

«Динамо» после 18 туров РПЛ, набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице. На четыре очка больше у идущего вторым «Зенита». Лидирует «Краснодар» (38 очков).

В Кубке России москвичи обыграли в первом четвертьфинальном матче «Зенит» со счетом 1:0.

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