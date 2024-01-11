Федерация хоккея Словакии: нас шокировала информация о матчах с Россией

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о том, что она заинтересована в проведении товарищеских матчей со сборной России накануне чемпионата мира 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество.

Мы подготовили и cоглаcовали график подготовки перед чемпионатом мира вмеcте cо cпиcком cоперников c cентября 2023 года. У наc воcемь подготовительных матчей c привлекательными cоперниками. О меcте и времени проведения отдельных матчей мы cообщим болельщикам в ближайшее время», — говорится в заявлении.

10 января «Матч ТВ» сообщил о планах словацкой стороны провести один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024.

Чемпионат мира пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Сборная Словакии сыграет со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ.