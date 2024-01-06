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Российская пловчиха выложила фото в зеленом купальнике

Пловчиха Егорова опубликовала фото в зеленом купальнике

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any_3105/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха Анна Егорова опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке девушка позирует в зеленом купальнике.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступает с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

В ноябре 2023 года Егорова победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

Ранее российская фигуристка показала фото в платье с глубоким декольте.

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