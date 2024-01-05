Губерниев назвал глупым высказывание спортдиректора клуба РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова спортивного директора футбольного клуба «Оренбург» Дмитрия Андреева, который фразой «с кем не бывает» оценил ситуацию с чилийским новичком клуба Хорди Томпсоном. Своим мнением телеведущий поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: «С кем не бывает». Глупее высказывание придумать сложно», — заявил Губерниев.

Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Руководство чилийского клуба «Коло-Коло» отпустило Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за €1,1 млн.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Вторая часть Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в марте 2024 года.

Ранее тренера «Зенита» обвинили в неумении работать с молодежью.