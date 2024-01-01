Мостовой назвал туманными перспективы российского футбола

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что не видит путей развития российского футбола в 2024 году.

По его мнению, из-за отстранения от международных турниров у отечественных игроков и клубов не будет возможности прогрессировать.

«Перспективы туманны, думаю, что многие с этим согласятся. Все будет так, как и прошлом году — мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится. Если ты хочешь быт сильным, то и играть надо с сильными. А мыс лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать, поэтому перемен больших не жду», — заявил Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на игру с «Алавесом».