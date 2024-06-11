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Армения и США повысят уровень отношений

Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства

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Shutterstock

Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства. Об этом сообщается в совместном заявлении правительств двух стран, принятом по результатам встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном в Ереване.

Стороны отметили, что США и Армения за четыре года увеличили товарооборот в четыре раза. Участники встречи подчеркнули важную роль США в трансформации силовых структур Армении.

«Соединенные Штаты высоко ценят продолжающийся вклад Армении в глобальные миротворческие операции и с нетерпением ждут дополнительного сотрудничества в области развития миротворческих и правоохранительных органов», — подчеркнули в Вашингтоне.

Отмечается, что две страны разделяют общие цели и общие демократические ценности.

До этого в США высказались за углубление военного сотрудничества с Арменией.

В апреле 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о сомнениях в целесообразности участия Армении в ОДКБ. По его мнению, ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах. Со стороны организации тогда прозвучало заявление, что границы не делимитированы.

31 мая сообщалось, что Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, а еще в начале года страна заморозила взносы в бюджет организации.

При этом Россия и Армения по-прежнему являются союзницами по ОДКБ и ЕАЭС, а 8 мая президент РФ Владимир Путин и Пашинян провели переговоры в Кремле.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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