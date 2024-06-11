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Байден заявил, что уважает судебный процесс по делу сына

Байден заявил, что примет любое решение суда в отношении сына Хантера

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Joshua Roberts/Reuters

Американский президент США Джо Байден заявил, что относится с уважением к решению жюри присяжных, которое вынесло обвинительный вердикт по делу его сына Хантера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление главы Белого дома.

«Как я уже сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс», — отметил он, уточнив, что Хантер пока рассматривает возможность подачи апелляции.

Он напомнил, что является не только президентом США, но любящим отцом, который гордится своим сыном.

До этого в суде уточнили, когда будет вынесен приговор Хантеру Байдену.

54-летний Хантер Байден обвинялся в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками. Свою вину он не признал. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс.

Ранее в США пристыдили Байдена за речь в Нормандии.

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