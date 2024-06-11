CAS 12 июня рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота командного турнира ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит 12 июня апелляцию России на лишение золотых медалей командного турнира Олимпиады по фигурному катанию. Об этом рассказал советник Международного союза конькобежцев (ISU) Майкл Гистлингер. Его слова передает РИА Новости.

«Апелляция будет рассмотрена сегодня ночью по времени Лас-Вегаса. ISU смотрит на это дело оптимистично, потому что наше решение было логичным», — сказал Гистлингер.

29 января 2024 года CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее тренер Валиевой рассказал, как ее буллили в детстве.