Командир ВСУ заявил о неэффективности мобилизации

Командир ВСУ Иван Матейко заявил о неэффективности мобилизации для решения проблемы отсутствия солдат на передовой. С таким заявлением он выступил в статье для портала «Фокус».

«Мотивированных, обученных патриотов больше нет. И «бабы еще нарожают» не сработает», — заявил он.

По словам Матейко, командиры ВСУ из страха потерять должность стараются удержать позиции, увеличивая расход живой силы из-за невозможности эвакуировать раненых.

«Потеря позиции наказывается. Это когда ты держишь крайний дом в селе только потому, что пока ты в доме — село считается нашим. И плевать, сколько там людей ляжет за тот дом. <…> Вы держите тот дом, потому что если потеряем село — будет расследование и кого-то снимут с должности», — пояснил он.

До этого в Раде заявили, что Украина нуждается в мобилизации 100‑110 тысяч человек.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.