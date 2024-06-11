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Женщина положила свою дочь в переноску для кошек и сбросила с третьего этажа

В Берлине женщина сбросила свою маленькую дочь с 11-метровой высоты

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В Берлине женщина посадила свою дочь в кошачью переноску и выбросила из окна третьего этажа, пишет Bild.

Накануне подросток проходил мимо многоквартирного дома в районе Альтглиникке и услышал хныканье из лежащей на земле переноски для кошек. Юноша открыл ее и обнаружил внутри тяжело раненую девочку. 21-месячному младенцу повезло: большой куст под окнами смягчил падение с 11-метровой высоты и, предположительно, спас ему жизнь. Сообщается, что у ребенка сломаны руки и ноги, но полиция утверждает, что опасности для ее жизни нет.

«Девочка была немедленно доставлена в больницу с серьезными травмами, полученными при падении», — сказал представитель полиции.

По предварительным данным, в момент совершения преступления 41-летняя уроженка Чехии находилась в квартире вместе со своей маленькой дочерью, девятилетним сыном и кошкой. Следователи предполагают, что мать была подавлена своим положением и от отчаяния выбросила младенца из окна.

Комментировать произошедшее задержанная отказалась. По данным Bild, у женщины есть еще четверо детей. Один из них уже вырос, остальные по-прежнему живут с ней.

По словам соседей, она — мать-одиночка, при этом ее характеризуют как «очень милую и любящую», «маму с картинки». Сейчас женщина находится в психиатрической клинике, в ее отношении возбуждено уголовное дело. Ее девятилетний ребенок был взят под опеку отделом по делам несовершеннолетних.

Ранее 17-летняя мать из Воронежа избавилась от новорожденного ребенка, выбросив его из окна.

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