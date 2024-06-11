ХАМАС назвал условие для освобождения двух заложников из России

Радикальное палестинское движение ХАМАС обещало освободить двух оставшихся в Газе россиян, но для этого выставило требование о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Богданова.

Дипломат уточнил, что говорил по телефону с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком и в числе других обсуждал и вопрос освобождения оставшихся в плену двух россиян.

«Они нам <…> подтверждали свою готовность это сделать», — отметил Богданов.

Он обратил внимание, что для этого требуется прекращение огня для того, чтобы ХАМАС смог передать россиян представителям МККК. Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что необходимо «хотя бы затишье».

До этого стало известно об ответе ХАМАС на предложение Израиля о прекращении огня. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.