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В Польше наказали судью за работу на турнире с участием россиян

Польская ассоциация гимнастики наказала судью, работавшую на «Небесной грации»

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PZG

Польская ассоциация гимнастики (PZG) лишила арбитра Ирину Лорткипанидзе судейской и тренерской лицензий из-за работы на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация». Об этом сообщается на официальном сайте PZG.

В заявлении говорится, что PZG выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности российских и белорусских спортсменов участвовать в международных соревнованиях. Отмечается, что эта позиция согласуется с Международной федерацией гимнастики (FIG).

Международный турнир «Небесная грация» прошел с 15 по 17 декабря в Пекине. В нем участвовали спортсменки из 19 стран. Соревнования проводятся с 2021 года на основе уникальных правил художественной гимнастики, разработанных Международной ассоциацией клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

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