Жена Смолова выложила фото в топе с глубоким декольте

Блогер Карина Истомина, супруга футболиста московского «Динамо» Федора Смолова, выложила в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

На снимке девушка позирует в топе с глубоким декольте.

5 июня Смолов и Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. В середине ноября пара стала родителями.

Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывшая жена футболиста Мамаева опубликовала фото в ванне.