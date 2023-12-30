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Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Флориде»

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в НХЛ, Панарин забил 20-й гол в сезоне

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Reuters

«Флорида Пантерз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Пантерз».

В составе «Флориды» отличились Эван Родригес, Сэм Райнхарт, который оформил дубль, и Картер Вераге. Ворота победившей команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который провел на площадке весь матч.

Один из голов «Рейнджерс» забил российский нападающий Артемий Панарин. Хоккеист поразил ворота Бобровского на 34-й минуте поединка, сделав счет 1:2. Его ассистентами выступили Алекси Лафреньер и Райан Линдгрен. Для Панарина эта шайба стала юбилейной — 20-й — в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Всего на его счету 47 (20+27) очков в 34 матчах «регулярки». Также за «Рейнджерс» шайбы забросили Уилл Кайлли и Мика Зибанеджад.

«Ренйджерс» потерпели первое поражение после двух побед. «Флорида» продлила победную серию до трех матчей.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал российского игрока НХЛ звездным хоккеистом.

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