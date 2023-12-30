Газзаев заявил, что Головина ценит пресса во Франции

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина, отметив, что его результаты привлекут интерес скаутов к игрокам в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров «Монако». Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на нашу лигу. У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит», — сказал Газзаев.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее фанаты «Монако» оценили игру Головина и дали ему совет.