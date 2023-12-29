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Уткин назвал Малкома самым сильным футболистом с российским паспортом

Блогер Уткин заявил, что Малком стал лучшим игроком с российским паспортом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин кратко в своем Telegram-канале во время общения с подписчиками рассказал, какого футболиста с российским паспортом считает сильнейшим.

«С отрывом — Малком», — кратко ответил Уткин.

Бразильский игрок Малком получил российское гражданство во время выступления за петербургский «Зенит». Он оформил российский паспорт вместе с еще одним бразильцем из «Зенита» — Клаудиньо — 24 февраля 2023 года.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года, перейдя из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС). За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее глава РПЛ Алаев назвал лучшего иностранного футболиста РПЛ.

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